Артемий Лебедев о конфликте с таксистом: почему водитель отказался везти дизайнера

0:50
Правда ТВ

Известный дизайнер Артемий Лебедев рассказал о конфликте с таксистом. По словам блогера, водитель отказался везти его и высадил из машины.

Инцидент произошёл во время обычной поездки.

"Я сажусь в машину, а он так смотрит в зеркало и говорит: "Я вас не повезу". Я такой: "Почему?" Он: "Потому что ты ***"", — поделился подробностями Лебедев в шоу "Кто твой подписчик?".

Дизайнер отметил, что в реальной жизни редко сталкивается с подобным негативом. При этом он регулярно становится объектом критики в интернете.

Лебедев добавил, что в Сети постоянно читает враждебные комментарии в свой адрес.

Недавно Артемий Лебедев сделал пластическую операцию на носу и заявил, что хочет получить форму, похожую на нос Майкла Джексона.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
