Голливуд ждёт: Киркоров назвал имя певицы, которая могла бы блистать на Евровидении

Правда ТВ

Филипп Киркоров сообщил о рассмотрении кандидатуры певицы Margo (Марго Овсянникова) для участия в песенном конкурсе "Евровидение".

Инициатива поступила от представителей Сан-Марино, обратившихся к артисту за помощью в поиске исполнителя.

Киркоров сразу предложил кандидатуру Margo, которая получила одобрение. Однако после совместного обсуждения стороны приняли решение отказаться от участия.

"Подумали, что ехать на конкурс, в котором России запретили участвовать, будет как-то не комильфо", — цитирует певца Super.ru.

Дополнительной сложностью стала необходимость получения официального разрешения для такого шага.

Киркоров также отметил многогранный талант Марго Овсянниковой.

"Она педагог английского языка и могла бы органично смотреться в Голливуде", — добавил артист, подчеркнув профессиональные качества певицы.