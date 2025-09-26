Голливуд ждёт: Киркоров назвал имя певицы, которая могла бы блистать на Евровидении

Филипп Киркоров сообщил о рассмотрении кандидатуры певицы Margo (Марго Овсянникова) для участия в песенном конкурсе "Евровидение".
Инициатива поступила от представителей Сан-Марино, обратившихся к артисту за помощью в поиске исполнителя.
Киркоров сразу предложил кандидатуру Margo, которая получила одобрение. Однако после совместного обсуждения стороны приняли решение отказаться от участия.
"Подумали, что ехать на конкурс, в котором России запретили участвовать, будет как-то не комильфо", — цитирует певца Super.ru.
Дополнительной сложностью стала необходимость получения официального разрешения для такого шага.
Киркоров также отметил многогранный талант Марго Овсянниковой.
"Она педагог английского языка и могла бы органично смотреться в Голливуде", — добавил артист, подчеркнув профессиональные качества певицы.