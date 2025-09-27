Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Жена Овечкина удивила патриотичным жестом в Вашингтоне: что произошло

Супруга российского хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала фотографию с государственным флагом России. Снимок был сделан в столице США на фоне штаб-квартиры Всемирного банка.

На опубликованном в соцсетях кадре Шубская, улыбаясь, держит в руках российский триколор. Фотография вызвала активное обсуждение среди подписчиков блога.

Ранее пара неоднократно подчёркивала свою связь с родиной.

"После окончания спортивной карьеры мы планируем вернуться в Россию и остаться жить в Москве", — отмечала Анастасия в одном из интервью.

Ещё одним публичным проявлением патриотизма стал случай, когда Шубская лично приготовила борщ для всей команды "Вашингтон Кэпиталс". Угощение она принесла непосредственно в раздевалку к хоккеистам.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
