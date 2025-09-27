Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Павел Прилучный о Зепюр Брутян: единственная слабость жены, которую он помогает ей усмирить

Актер Павел Прилучный назвал единственный недостаток своей супруги, актрисы Зепюр Брутян. По его словам, это лень, которую он помогает ей преодолевать.

"Я такой же абсолютно, но я себя иногда заставляю, а её заставляю тоже я, а не она себя", — пояснил звезда "Мажора" в интервью журналу "ОК!".

При этом все остальные качества возлюбленной он считает безупречными, отмечая её красоту, талант и преданность.

Особое доверие к супруге Прилучный назвал основой их отношений. Актёр раскрыл и романтическую деталь их союза — предложение руки и сердца он сделал на четвёртый день после начала романа.

Ранее пара уже рассказывала о гармонии в своей семье. По словам актёра, за три года отношений у них практически не было ссор, а период "притирки" отсутствовал с самого начала.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
