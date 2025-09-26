Отар Кушанашвили признал вину: почему распался его единственный официальный брак

0:56 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Журналист Отар Кушанашвили высказался о распаде своего первого и единственного официального брака. Причиной развода с юристом Марией Якимовой он назвал собственную вину.

Об этом Кушанашвили рассказал в эфире шоу "Любовь по расчёту". По его словам, решение о разводе далось всем членам семьи болезненно, но инициатором стала супруга.

"Я вёл себя как скот и, конечно, у неё не хватило терпения… Это было очень больно! Конечно, это было воспринято очень болезненно всеми", — признался журналист.

Брак с Марией Якимовой продлился около года после четырёх лет отношений. В этом союзе у пары родились общие дети.

Всего у Отара Кушанашвили девять детей от разных женщин. С 2007 года журналист состоит в фактическом браке с Ольгой Фроловой.