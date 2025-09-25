Александр Васильев отказался от миллионов: почему экс-ведущий Модного приговора не вернётся в Россию

Историк моды Александр Васильев отклонил предложение выступить на корпоративном мероприятии в России. Сумма контракта составляла 150 тысяч евро, что эквивалентно почти 15 миллионам рублей по текущему курсу.

Информацию об этом распространил Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственные источники. Представители Васильева подтвердили данный факт, отметив, что телеведущий не планирует возвращаться в страну "ни за какие деньги".

В настоящее время Александр Васильев постоянно проживает во Франции, имея соответствующие гражданства. Его карьера за рубежом активно развивается, а рабочий график полностью заполнен до 2026 года.

При этом Васильев сохраняет экономические связи с Россией. Он продолжает оставаться индивидуальным предпринимателем и владеет недвижимостью в престижном районе Москвы.

Своё отношение к России эксперт выразил в ноябре 2024 года в интервью YouTube-каналу RUS TVNET.

"Для меня Россия — это поэзия, литература, живопись, балет, опера и язык. Всё то, что можно хранить в сердце и душе", — заявил Васильев.