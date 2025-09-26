Индексация тарифов переносится: за что придётся платить больше с октября 2026 года

1:13 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В 2026 году индексация тарифов на газ, электроэнергию и услуги ЖКХ будет проведена с 1 октября — позже, чем в двух предыдущих годах, когда корректировка происходила летом. Такие сроки зафиксированы в макропрогнозе Минэкономразвития на 2025-2028 годы, который уже рассмотрело правительство.

Согласно документу, оптовые цены на газ вырастут на 9,6%, тарифы на транспортировку — на 11,6%. Для населения электроэнергия подорожает на 11,3%, а плата за коммунальные услуги — почти на 10%. При этом тариф на передачу электроэнергии по сетям ЕНЭС увеличится на 16%.

В последующие годы рост продолжится: в 2027-м индексация пройдет снова с 1 июля, а в 2028-м — также летом. Железнодорожные перевозки в 2026 году повышаться не будут, но в 2027–2028 годах их тарифы начнут индексировать с 1 января.