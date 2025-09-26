Сначала думать, потом стрелять: в России ответили генсеку НАТО, передумавшему сбивать российские самолеты

Прежде чем делать громкие заявления, лучше сначала подумать — этим советом член Совета Федерации Алексей Пушков ответил генсеку НАТО Марку Рютте в Telegram, напомнив, что перед быстрыми решениями нужно взвешивать риски. По его мнению, страны, глубоко вовлечённые в украинский конфликт, часто поступают опрометчиво и не следуют здравому смыслу.

Он добавил, что в многих западных столицах давно утвердилась "обратная, очень опасная логика": сначала звучат резкие заявления, а потом размышляют о последствиях. Пушков усомнился в безопасности таких подходов и подчеркнул, что за эскалацию отвечают те, кто спешит с риторикой.

Ранее Рютте, по словам сенатора, говорил, что самым безопасным вариантом было бы вывести самолёты из воздушного пространства НАТО, но при угрозе гражданской инфраструктуре военные вправе их уничтожить; прежде он высказывался ещё более категорично….