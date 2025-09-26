Медведи выходят из лесов: Япония оказалась в ловушке дикого ужаса

1:24 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Японии ситуацию с нападениями медведей называют критической. С апреля по август зафиксировано 69 случаев, шесть из них закончились гибелью людей. В середине сентября в городе Томия зверь снова едва не убил пожилого мужчину. Последние три года статистика стала рекордной, и власти вынуждены упростить правила отстрела хищников в населённых пунктах.

Теперь охотников можно привлекать напрямую, без длительных согласований. Причина понятна: только за весну и лето медведи растерзали людей в префектурах Хоккайдо, Иватэ, Акита и Нагано. В Фукусиме жители боятся выходить на улицу после заката, а работодатели обязаны развозить сотрудников по домам. Под угрозой оказались даже культурные мероприятия: отменены традиционные соревнования по сумо.

Эксперты объясняют рост нападений сразу несколькими факторами. Популяция бурых и гималайских медведей за последние годы выросла втрое, а кормовой базы в лесах не хватает. Молодёжь уезжает из провинций, деревни пустеют, и звери всё чаще выходят к людям. Дополняет картину дефицит охотников и переменчивый климат. В итоге города и посёлки стали для хищников источником лёгкой добычи.