Медведи выходят из лесов: Япония оказалась в ловушке дикого ужаса

В Японии ситуацию с нападениями медведей называют критической. С апреля по август зафиксировано 69 случаев, шесть из них закончились гибелью людей. В середине сентября в городе Томия зверь снова едва не убил пожилого мужчину. Последние три года статистика стала рекордной, и власти вынуждены упростить правила отстрела хищников в населённых пунктах.

Теперь охотников можно привлекать напрямую, без длительных согласований. Причина понятна: только за весну и лето медведи растерзали людей в префектурах Хоккайдо, Иватэ, Акита и Нагано. В Фукусиме жители боятся выходить на улицу после заката, а работодатели обязаны развозить сотрудников по домам. Под угрозой оказались даже культурные мероприятия: отменены традиционные соревнования по сумо.

Эксперты объясняют рост нападений сразу несколькими факторами. Популяция бурых и гималайских медведей за последние годы выросла втрое, а кормовой базы в лесах не хватает. Молодёжь уезжает из провинций, деревни пустеют, и звери всё чаще выходят к людям. Дополняет картину дефицит охотников и переменчивый климат. В итоге города и посёлки стали для хищников источником лёгкой добычи.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
