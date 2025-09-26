Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Европа отвергла бремя Украины: ответ Каллас Трампу

0:59
Правда ТВ

Глава европейской дипломатии Кая Каллас отвергла заявления Дональда Трампа о роли ЕС в украинском конфликте. Она подчеркнула, что Европа не может нести единоличную ответственность за помощь Киеву и урегулирование войны с Россией. По ее словам, именно Трамп обещал остановить боевые действия, и теперь США также должны выполнять свои обязательства.

Европейские чиновники, на которых ссылается Politico, уверены: риторика Трампа звучит как сигнал о возможном уходе Вашингтона от активного участия. Это, по их мнению, попытка переложить всю нагрузку на союзников в Европе.

Каллас напомнила, что Соединенные Штаты — крупнейший партнер в НАТО, и подчеркнула необходимость солидарности с Альянсом. Между тем сам Трамп недавно заявил, что Украина при поддержке Евросоюза способна не только вернуть утраченные земли, но и "пойти дальше".

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.