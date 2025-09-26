Европа отвергла бремя Украины: ответ Каллас Трампу

Глава европейской дипломатии Кая Каллас отвергла заявления Дональда Трампа о роли ЕС в украинском конфликте. Она подчеркнула, что Европа не может нести единоличную ответственность за помощь Киеву и урегулирование войны с Россией. По ее словам, именно Трамп обещал остановить боевые действия, и теперь США также должны выполнять свои обязательства.

Европейские чиновники, на которых ссылается Politico, уверены: риторика Трампа звучит как сигнал о возможном уходе Вашингтона от активного участия. Это, по их мнению, попытка переложить всю нагрузку на союзников в Европе.

Каллас напомнила, что Соединенные Штаты — крупнейший партнер в НАТО, и подчеркнула необходимость солидарности с Альянсом. Между тем сам Трамп недавно заявил, что Украина при поддержке Евросоюза способна не только вернуть утраченные земли, но и "пойти дальше".