Каспийское море на грани: масштаб бедствия пугает соседние страны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на 80-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Каспийское море стремительно мелеет. Он подчеркнул: главная причина — не климат, а ухудшение экологии. Алиев предупредил, что ситуация приближается к критической, и предложил странам региона объединить усилия с ООН, чтобы не допустить экологической катастрофы.

Он напомнил, что еще в 2022 году обращал внимание мирового сообщества на ухудшение обстановки, а сейчас уровень воды падает рекордными темпами. По словам экспертов, уменьшается приток рек в Каспий, что только усугубляет процесс.

Между тем в Российском научном центре РАН основным фактором называют климатические изменения. Ученые отмечают: раньше Атлантические циклоны приносили осадки, подпитывавшие бассейн Волги, и Каспий сохранял баланс воды. Теперь же этот механизм нарушен. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также признал: регион уже стоит на пороге экологической катастрофы.

