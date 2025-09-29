Сон, от которого зависит здоровье: как избежать эндокринных нарушений

Врач-невролог "СМ-Клиники" Ксения Арифджанова напомнила: чтобы чувствовать себя бодрым, важно ложиться и вставать в одно и то же время, обеспечивая себе не меньше 7-9 часов сна. Компенсировать недосып в выходные не получится — организм всё равно сталкивается с дефицитом сна, который проявляется раздражительностью, снижением внимания и нарушением работы гормональной системы.

По словам специалиста, сон синхронизирован с циркадными ритмами — внутренними часами организма. Во время ночного отдыха перестраивается работа нейрональной, гормональной и метаболической систем. Если ритм сбивается, тело живёт в состоянии хронического стресса, меняется уровень кортизола, мелатонина и других гормонов, падает иммунитет и нарушается обмен веществ.

Особенно важно это для женщин: им требуется больше времени на восстановление. Если мужчинам хватает 7-8 часов сна, то женщинам необходимо около девяти. Недосып у женщин может привести к эндокринным нарушениям, ожирению и даже повышенному риску диабета второго типа.