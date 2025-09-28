Конец привычного климата: каким станет мир к концу XXI века

Кандидат физико-математических наук Андрей Киселев рассказал, что к концу XXI века климатические изменения станут ощутимыми во всех сферах жизни. Уже сегодня средняя температура на Земле растёт, а в России этот процесс идёт в 2,5 раза быстрее. Особенно сильно нагреваются северные регионы.

Учёный отметил, что меняется гидрологический цикл: осадков становится больше, но всё чаще это проливные дожди, а не лёгкие дождики. Доля снега сокращается, растёт количество жидких осадков. Нарушаются атмосферные потоки и морские течения, что приводит к экстремальным явлениям: штормам, засухам, волнам жары, лавинам.

По словам Киселева, человек в ближайшее время не может изменить климат — система слишком инерционна. Однако необходимо адаптироваться и снижать долгосрочное воздействие. Последствия будут серьёзными: жара сделает отдельные регионы, например Индию, непригодными для жизни; повышение уровня океана затопит прибрежные территории и острова. В России таяние вечной мерзлоты разрушает инфраструктуру и высвобождает газы, усиливающие парниковый эффект. Учёный подчёркивает: это не конец света, но человечеству придётся учиться жить в новых условиях.



