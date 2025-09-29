Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Собака без дела превращается в угрозу: как спасти квартиру от хаоса

Кинолог Константин Карапетьянц напомнил: собака без дела — как бомба замедленного действия. Особенно это касается питомцев, живущих в квартирах. Простая прогулка по двору не решает задачи: животному нужны впечатления, физическая нагрузка и ощущение "работы".

Эксперт советует разнообразить досуг питомца спортивными активностями. Это может быть каникросс — бег с хозяином, поездки на велосипеде, лыжах или санях, курсинг с механической приманкой. Существуют десятки видов спорта и порядка 15 направлений дрессировки. Кроме того, собаку можно водить на выставки, в бассейны, фитнес-центры и даже пробовать йогу вместе с ней.

Карапетьянц рекомендует выгуливать собак в компании — так веселее и полезнее как для питомца, так и для хозяина. По его словам, общие занятия укрепляют не только здоровье животного, но и социальные связи человека. Главное — помнить: если не дать собаке "работу", она найдёт её сама, и чаще всего это будет разгром квартиры или попытка сбежать на самостоятельную прогулку.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
