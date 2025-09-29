Купишь машину до ноября — сэкономишь миллионы: тайминг, который нельзя упустить

Бизнес-эксперт, экс-президент Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Владимир Моженков предупредил: ближайшие месяцы станут решающими для автолюбителей. С 1 ноября в России вводится дополнительный утильсбор, что приведёт к заметному росту цен на автомобили. По его словам, машины в ценовом диапазоне от миллиона до трёх миллионов рублей подорожают, так как в бюджет уже заложены два триллиона поступлений от этого сбора.

Эксперт отметил, что судьба автомобилей, уже выставленных на продажу, зависит от конкретного дилера. Если склады переполнены машинами, особенно прошлогоднего выпуска, цены могут удержать. Но там, где остатки небольшие и ликвидные, вполне вероятно повышение — продавцы понимают, что спрос перед подорожанием вырастет.

Моженков считает, что осенью рынок оживится. Несмотря на спад летом, в сентябре и октябре ожидается волна покупателей, которые захотят успеть приобрести машину до скачка цен.



