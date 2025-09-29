Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Купишь машину до ноября — сэкономишь миллионы: тайминг, который нельзя упустить

1:04
Правда ТВ

Бизнес-эксперт, экс-президент Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Владимир Моженков предупредил: ближайшие месяцы станут решающими для автолюбителей. С 1 ноября в России вводится дополнительный утильсбор, что приведёт к заметному росту цен на автомобили. По его словам, машины в ценовом диапазоне от миллиона до трёх миллионов рублей подорожают, так как в бюджет уже заложены два триллиона поступлений от этого сбора.

Эксперт отметил, что судьба автомобилей, уже выставленных на продажу, зависит от конкретного дилера. Если склады переполнены машинами, особенно прошлогоднего выпуска, цены могут удержать. Но там, где остатки небольшие и ликвидные, вполне вероятно повышение — продавцы понимают, что спрос перед подорожанием вырастет.

Моженков считает, что осенью рынок оживится. Несмотря на спад летом, в сентябре и октябре ожидается волна покупателей, которые захотят успеть приобрести машину до скачка цен.


Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.