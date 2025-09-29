Почему бензина нет на заправках: раскрыта истинная причина «дефицита»

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков объяснил, почему на некоторых заправках пропадает бензин. По его словам, речь не идёт о реальном дефиците топлива: на крупных сетевых АЗС бензин есть, а проблемы возникают в основном у независимых операторов.

Причина в том, что мелкие заправки закупают топливо на бирже по высоким ценам, а поднять розничную стоимость им не позволяет конкуренция и контроль ФАС. В итоге продавать бензин становится невыгодно, и независимые сети просто убирают его с колонок, оставляя в продаже только дизель.

Юшков отметил, что запрет на экспорт топлива, продлённый правительством до конца года, направлен на стабилизацию рынка и удержание цен внутри страны. Он подчеркнул: нынешние сложности носят экономический характер, но предупредил, что внеплановые ремонты на НПЗ могут со временем привести уже к реальному дефициту.