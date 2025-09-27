Магазины предлагают отказаться от чека: что скрывается за заботой об экологии

Юрист Анна Циммерман напомнила: покупателям не стоит отказываться от кассового чека. По её словам, магазины предлагают такой вариант не только ради экологии, но и для экономии на бумаге, краске и обслуживании кассовой техники. При этом чек остаётся главным доказательством покупки и условий сделки. Без него вернуть или обменять товар значительно сложнее.

Циммерман уточнила, что подтвердить покупку можно и другими способами — выпиской по карте, штрих-кодом, показаниями свидетелей или видеозаписями. Но на практике такие доказательства принимают далеко не всегда. Поэтому чек, особенно бумажный или электронный, становится надёжной "страховкой" на случай проблем с товаром.

Она также напомнила: электронный чек имеет ту же юридическую силу, что и бумажный. А в случае несоответствия цены на ценнике и в чеке продавец обязан продать товар по заявленной стоимости. За введение покупателей в заблуждение предусмотрены штрафы — от нескольких тысяч до полумиллиона рублей.