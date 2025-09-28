Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Астероид убийца городов может врезаться в Луну: учёные готовят радикальный план

Правда ТВ

Астрономы обсуждают план уничтожить астероид 2024 YR4, чтобы предотвратить его возможное столкновение с Луной. Первоначально учёные опасались, что небесное тело размером около 65 метров может угрожать Земле, но уточнённые расчёты показали: риск для нашей планеты минимален. Однако остаётся вероятность около четырёх процентов, что в декабре 2032 года астероид врежется в Луну. Такой удар способен оставить кратер диаметром до километра и выбросить в космос облако обломков весом свыше 100 миллионов тонн. Эти частицы могут в течение лет представлять угрозу спутникам на орбите Земли.

Чтобы исключить такой сценарий, исследователи рассматривают несколько вариантов: детальное изучение траектории, попытку отклонить астероид или его полное разрушение. Анализ показал, что методы мягкого отклонения в данном случае малоэффективны. Поэтому наиболее серьёзно обсуждается применение ядерных зарядов. Предлагается отправить к астероиду два устройства мощностью около 100 килотонн каждое, что в несколько раз превышает силу бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки.

Учёные отмечают: хотя вероятность удара невелика, проект может стать важным шагом в разработке технологий планетарной защиты. Опыт уничтожения или отклонения астероидов пригодится в будущем, если будет обнаружен объект, действительно угрожающий Земле.


Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
