Космический заговор: невидимые объекты запускают взрывы ярче галактик

Учёные из Политехнического института SUNY предложили новый сценарий возникновения сверхновых типа Ia — тех самых космических взрывов, по которым астрономы измеряют расстояния во Вселенной. Обычно такие вспышки связывают с белыми карликами, которые взаимодействуют с соседними звёздами. Но не всегда эта теория объясняет наблюдаемую закономерность в их яркости.

Команда под руководством Шинга-Чи Люна предположила: виновниками могут быть крошечные первичные чёрные дыры, возникшие ещё в ранней Вселенной. Несмотря на микроскопические размеры, они обладают массой, сравнимой с астероидом. Если такая дыра проходит через белый карлик, её гравитация вызывает сильный нагрев вещества и запускает цепную ядерную реакцию, превращающую звезду в сверхновую.

Компьютерное моделирование показало, что этот механизм воспроизводит знаменитую "связь Филлипса" — одинаковый характер изменения яркости, благодаря которому сверхновые служат "стандартными свечами" в астрономии. Более того, гипотеза может подсказать, что первичные чёрные дыры составляют часть тёмной материи, которая до сих пор ускользает от прямого наблюдения.

Авторы отмечают, что работа открывает путь к новым исследованиям — от уточнения природы тёмной материи до понимания, как формируются тяжёлые элементы во Вселенной.