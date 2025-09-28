Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Рис вместо мяса: как отсутствие белка животного происхождения помогает сбросить вес

Диета на рисе снова в центре внимания — и не случайно. Итальянский специалист по питанию Никола Соррентино разработал программу, где главным продуктом остаётся рис, предпочтительно цельнозерновой. Но питание не ограничивается одной крупой: меню включает овощи, фрукты и бобовые, полностью исключая животные белки. Такой подход делает рацион лёгким, детоксикационным и подходящим для людей с непереносимостью лактозы или глютена.

Главный принцип прост: рис лучше насыщает, чем паста, легко усваивается и в сочетании с бобовыми обеспечивает полноценный белковый набор. При этом блюда готовят максимально щадящими способами — на пару, варкой или на гриле, с минимумом масла и соли. Вкус усиливают специи и травы: от чеснока и куркумы до розмарина и мяты. В качестве перекусов предлагается горсть орехов, а вечером — лёгкая травяная настойка.

Семидневное меню, расписанное профессором, построено на овощных супах, салатах и разнообразных вариациях с рисом. Такой режим не только помогает сбросить вес, но и снижает уровень стресса для организма. Врачи подчёркивают: соблюдать нужно умеренность в порциях, пить достаточно воды и дополнять диету лёгкой физической активностью. Тогда результаты будут заметны уже через неделю.


