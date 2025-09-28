Сон рушится, память подводит, нервы на пределе — и всё из-за одного привычного промаха

1:17 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Новое исследование показало: нехватка воды в организме способна резко повысить уровень гормона стресса. При недостаточном потреблении жидкости концентрация кортизола возрастает почти на 55 процентов. Это значит, что даже простая привычка игнорировать питьевой режим может поставить организм в состояние постоянного напряжения.

Учёные отмечают, что связь между водой и эмоциональным балансом прямая. Когда мозг не получает достаточно влаги, страдает работа нейронов, усиливается тревожность, снижается внимание и память. Повышенный кортизол также сбивает биоритмы сна, из-за чего человек просыпается уставшим и не может восстановить силы.

Если пренебрегать гидратацией долгое время, последствия будут серьёзнее: риск гипертонии, ожирения и даже диабета возрастает. Но специалисты уверены, что этого легко избежать. Достаточно выработать простые привычки — ставить напоминания о воде, пить маленькими порциями в течение дня или добавлять в рацион несладкие чаи и фруктовые настои. Такой уход за собой снижает уровень стресса и помогает оставаться энергичным и эмоционально устойчивым.