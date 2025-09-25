Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Полина Диброва и Дмитрий Дибров официально развелись: адвокат раскрыл детали громкого расставания

1:11
Правда ТВ

Телеведущий Дмитрий Дибров и Полина Диброва официально прекратили брачные отношения после 16 лет совместной жизни. Информацию о решении мирового суда подтвердил адвокат Диброва Александр Добровинский.

Судебное заседание по расторжению брака состоялось без присутствия супругов. По данным источника, Полина Диброва в настоящее время находится на спортивном мероприятии в Турции.

У Дмитрия Диброва, по словам адвоката, "были более важные дела", включая разбирательство по недавнему ДТП с его участием.

Поводом для развода стал публичный скандал вокруг личной жизни пары. Летом появилась информация о предполагаемой связи Полины с миллиардером Романом Товстиком, который ранее был женат на подруге семьи.

"Дмитрий обо всём знал", — заявила Полина Диброва в недавних интервью, подтвердив начало новых отношений.

Таким образом, многомесячный семейный конфликт получил официальное разрешение в судебном порядке. Пара, воспитывающая троих общих детей, завершила свой 16-летний брак.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
