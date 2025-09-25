Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Приговор Блиновской: адвокат раскрыла правду о шансах на УДО

Адвокат Наталья Сальникова прокомментировала условия содержания блогера Елены Блиновской в следственном изоляторе. 

По словам Сальниковой, её подзащитная чувствует себя удовлетворительно и не имеет претензий к условиям. Блиновская сохраняет возможность связи с близкими.

"Её права никак не нарушаются", — подчеркнула адвокат в комментарии для Daily Storm.

13 октября в Мосгорсуде состоится заседание по апелляционной жалобе на приговор блогеру. В марте Савеловский суд Москвы приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима.

Вопрос об условно-досрочном освобождении в настоящее время не рассматривается.

"Для того, чтобы ставить вопрос об УДО, нужно сначала, чтобы приговор вступил в законную силу. Как можно говорить про освобождение на Новый год? Нет, конечно! Это абсурд", — заявила Сальникова.

Таким образом, слухи о возможном скором освобождении блогерши адвокат категорически опровергла.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
