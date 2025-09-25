Раздвоение личности? Известный финский актёр зарабатывает миллионы в России, критикуя СВО

Финский актёр Вилле Хаапасало организовал проведение платных выступлений на территории России.
По данным SHOT, артист, прославившийся ролью в комедии "Особенности национальной охоты", продолжает частные визиты в страну. Он выражает готовность участвовать в корпоративных мероприятиях за установленное вознаграждение.
"Я очень тоскую по России и иногда приезжаю туда", — приводит издание слова актёра.
Стоимость выступления Хаапасало для российских заказчиков составляет три миллиона рублей. В услуги входит воссоздание знаменитых сцен из культового фильма и проведение мероприятия в соответствующем стиле.
Райдер артиста включает перелёт бизнес-классом и проживание в номере категории "полулюкс".
При этом издание напоминает, что ранее актёр публично критиковал специальную военную операцию на Украине. На текущий момент Хаапасало проживает в Финляндии, где управляет сетью ресторанов грузинской кухни.