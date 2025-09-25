Тайна, которую Рубальская хранила годами: почему Пугачёва никогда не пела её песни

Поэтесса Лариса Рубальская рассказала об отсутствии творческого сотрудничества с Аллой Пугачёвой.

Рубальская уточнила, что их общение с примадонной было крайне ограниченным. Певица никогда не проявляла интереса к песням автора в период её активной работы.

"Она не звала меня к себе в авторы. Время было, когда прям у меня выходила песня за песней, все звёзды их пели. Она никогда не проявляла интерес ко мне", — цитирует поэтессу StarHit.

При этом Рубальская отметила, что не держит обиды на Пугачёву, поскольку её карьера и так сложилась успешно.

Отдельно она поблагодарила артистов, которые способствовали её популярности, — Ирину Аллегрову и Александра Малинина.

Также поэтесса прокомментировала фигуру певца Авраама Руссо. Рубальская заявила, что практически не помнит этого исполнителя.

"Это какое-то недоразумение… Я не понимаю такую личность. Он пролетел мимо меня как божья коровка", — резюмировала автор хитов.