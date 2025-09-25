Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Очень уродливая птица: Меркель вспомнила о прозвище

Бывший вице-президент США Камала Харрис в мемуарах "107 дней" поделилась историей о беседе с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель. По её словам, в 2021 году Меркель призналась, что внутри партии ей дали обидное прозвище.

Канцлер произнесла это слово по-немецки, и переводчик пояснил Харрис, что речь идёт о "очень уродливой птице". Меркель призналась, что поначалу это ранило её, но позже она научилась не принимать подобные насмешки близко к сердцу. "Никогда не позволяй довести тебя до слёз", — именно так она посоветовала относиться к обидам.

Отрывок уже вызвал резонанс. Ранее The Washington Post писала, что выход книги Харрис вызвал панику в рядах Демократической партии: в ней раскрываются личные истории и детали закулисной борьбы внутри американской политики.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
