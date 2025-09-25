Запад может пойти на крупную провокацию в Европе и попытаться возложить ответственность на Россию. Об этом заявил военкор Евгений Поддубный, комментируя слова бывшего президента Эстонии Тоомаса Ильвеса.
Ильвес отметил, что НАТО «неохотно реагирует» на сообщения о якобы нарушении воздушного пространства Эстонии российскими самолётами. По его мнению, только событие с массовыми жертвами способно подтолкнуть альянс к активным действиям.
Поддубный расценил такие заявления как «анонс рукотворной беды», добавив, что в случае теракта или трагедии «русский след» будет найден ещё до завершения расследования. Он напомнил, что обвинения без доказательств звучали и ранее — в том числе после гибели экс-главы СНБО Украины Андрея Парубия, когда украинские власти намекали на причастность России, но не представили подтверждений.