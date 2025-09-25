Громкий будильник теперь под запретом: чем рискуют жильцы

Россиян предупредили: за слишком громкий будильник можно получить штраф. Юристы пояснили, что речь идёт о случаях, когда сигнал превышает допустимый уровень шума в ночное время и длится достаточно долго, мешая соседям.

Под нарушение подпадают не только будильники, но и любые громкие звуки — от игры на музыкальных инструментах и криков детей до лая собак и шумных разговоров. Чаще всего на такие проблемы жалуются жители новостроек, где стены и перекрытия недостаточно изолируют шум.

Специалисты напоминают: ночной покой защищён законом, и в случае регулярных жалоб соседи вправе вызвать полицию. Размер штрафа может зависеть от региона, но лучше заранее настроить будильник тише или использовать вибросигнал. Так можно сохранить и спокойствие соседей, и собственный кошелёк.