Умыться перед разговором: как грузинский депутат унизил Зеленского

Правда ТВ

Председатель фракции "Грузинской мечты" Ираклий Кирцхалия резко ответил на слова Владимира Зеленского о ситуации с правами человека в Грузии. На полях Генассамблеи ООН украинский президент заявил, что в стране наблюдается ухудшение в этой сфере.

В ответ Кирцхалия посоветовал Зеленскому "сначала посмотреть на права человека у себя дома", подчеркнув, что его реплика "оскорбила всю страну". Он также добавил, что украинскому лидеру стоит "умыться", прежде чем делать подобные заявления, и назвал его "марионеткой".

Напомним, ранее ООН публиковала доклады о нарушениях прав человека как в Грузии, так и на Украине. В 2024 году грузинские власти обвиняли в чрезмерном применении силы против журналистов и протестующих. В мировом индексе верховенства права Грузия занимает 49-е место, тогда как Украина — 88-е.