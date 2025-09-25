Юбилей, пародия и сало: Лазарева* рассказала о курьёзном выступлении перед Пугачёвой

Телеведущая Татьяна Лазарева* поделилась воспоминанием о выступлении на юбилейном торжестве с участием Аллы Пугачёвой.

По словам Лазаревой, это произошло в период, когда Пугачёва была замужем за Филиппом Киркоровым. Артист пригласил Лазареву и Михаила Шаца** стать ведущими праздника.

В ходе вечера Шац и Киркоров попросили телеведущую спеть комический трек про сало. Эта композиция была создана как пародия на известную песню Пугачёвой "Свеча горела".

Лазарева призналась, что испытывала сильное волнение перед исполнением номера прямо перед оригинальной артисткой.

"Я ужасно волновалась. Но со словами "меня заставили, у них мой паспорт", я её спела", — рассказала она в Telegram-канале.

Реакция Аллы Пугачёвой оказалась положительной. Лазарева добавила, что певица отнеслась к шутке благосклонно.

"Алла Борисовна мне даже сказала: "Слова спиши, буду петь", — процитировала телеведущая ответную реплику звезды.

* Татьяна Лазарева признана в России иностранным агентом по решению Минюста; внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

** Михаил Шац признан в России иностранным агентом по решению Минюста