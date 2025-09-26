Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Огромная комета пролетит мимо Земли: в октябре её можно будет увидеть

В октябре земляне смогут наблюдать редкое небесное зрелище — комету 3I/ATLAS, прилетевшую из глубин космоса. Как рассказал астрофизик Марат Абубекеров, это межзвёздный объект, не связанный с нашей системой. Он значительно крупнее предыдущих "гостей" и движется к Солнцу со скоростью около 58 километров в секунду.

Максимальное сближение с Землёй произойдёт в двух астрономических единицах — примерно в двух расстояниях от Земли до Солнца. Опасности для планеты нет: комета пролетит мимо и продолжит свой путь по Галактике. Учёные отмечают, что её происхождение можно лишь предполагать: возможно, это бывший спутник далёкой звезды, который оказался выброшен в межзвёздное пространство.

Астрономы называют её своеобразным "посланием из других миров". После короткой встречи с Солнцем комета покинет нашу систему и отправится дальше — к другим звёздам. А для нас это редкий шанс увидеть "прощальный танец" странницы, пролетающей сквозь Солнечную систему.

