Дальняя дорога может обернуться бедой: что проверить в машине заранее

Перед дальней дорогой машину важно проверить полностью, а не выборочно. Автоэксперт Дмитрий Славнов напоминает: нужно осмотреть двигатель, уровень масла, тормозную жидкость, тормоза и подвеску. Пропуск хотя бы одного элемента может привести к серьёзной поломке на трассе. Например, незамеченный расход масла грозит остановкой двигателя в пути.

Даже при идеальной подготовке непредвиденные ситуации исключить нельзя. Колесо можно пробить всего через несколько километров, поэтому в машине обязательно должна быть запаска или ремкомплект. Закон также требует наличие аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки — за их отсутствие предусмотрен штраф.

Специалист советует взять минимальный набор для себя: воду и лекарства, которые вы принимаете регулярно. А всё остальное можно найти на заправках. Чтобы не переутомляться, важно делать перерывы каждые три часа. Такой подход сохранит и машину, и ваше здоровье в дороге.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
