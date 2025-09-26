Скидки, которые оборачиваются переплатой: чего ждать от супермаркетов

Яркие ценники и громкие обещания скидок часто скрывают подвох. Председатель Союза потребителей России Алексей Койтов отмечает: маркетологи нередко пишут условия мелким шрифтом. Крупная цена может оказаться не за одну упаковку, а, например, за четыре. Формально это не нарушает закон, но легко вводит покупателей в заблуждение.

По словам эксперта, такие приёмы — "сравнительно честный способ" отъёма денег. Акции вроде "купи три — четвёртый бесплатно" или уменьшение веса продукта при прежней цене создают иллюзию выгоды. Доказать обман сложно, поэтому практика остаётся распространённой.

Койтов добавляет: ещё одна опасность — подделка товаров. Так, недавно выявили продажу фальсифицированного мёда, что уже тянет на уголовное дело. Вывод один: внимательнее читать ценники и проверять упаковку. Только так можно не попасть в ловушку и сохранить свои деньги.