Пять пород, с которыми спокойнее жить: простые в уходе и без лишней суеты

Выбрать собаку непросто: породы отличаются темпераментом и требовательностью. Эксперты напоминают, что "совсем без хлопот" не бывает, но для новичков и занятых людей есть более простые варианты. Их легче обучать, им хватает умеренных прогулок. Главное — выбрать питомца под свой ритм.

Среди нетрудных — бассет-хаунд: терпеливый домосед, которому достаточно спокойных выходов. Бостон-терьер уверенно живёт в городе; игры и короткие визиты в парк часто закрывают потребность в движении. Такса активна и любопытна, но из-за коротких лап быстро устаёт. Итальянский грейхаунд — минилевретка: ласковый, чуткий, подстраивается под темп.

Мальтийская болонка завершает пятёрку: умная, контактная, обучаемая и почти не линяет — плюс для аллергиков. Но и этим породам нужен базовый набор: ветеринар, социализация, ежедневное внимание. Тогда собака легко впишется в вашу жизнь и станет надёжным другом. Так!!

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
