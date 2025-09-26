Конец кнопки SOS: с 2026 года в авто появится новый экстренный вызов

С 1 января 2026 года все новые автомобили в Европе должны будут оснащаться системой экстренного вызова нового поколения — NG eCall. А с 2027-го требование распространится на весь автопарк, сходящий с конвейера. Эта технология заменит привычный eCall, действующий с 2018 года и работающий через сети 2G и 3G.

Переход связан с тем, что старые сети скоро уйдут в прошлое: во Франции 2G отключат уже в 2026-м, а 3G — к 2028 году. NG eCall будет работать на базе 4G LTE, обеспечивая более быструю и стабильную передачу данных. Помимо стандартной информации о месте аварии и состоянии автомобиля, система сможет передавать и дополнительные сведения — например, фотографии с места происшествия, но только с согласия водителя.

Принцип останется тем же: при сильном ударе или срабатывании подушек безопасности вызов активируется автоматически. Кроме того, в салоне сохранится кнопка SOS, позволяющая вручную связаться со службами экстренной помощи даже без телефона. Разработчики уверены, что новая система значительно ускорит прибытие спасателей и повысит безопасность на дорогах.