Континенты готовят рокировку: Турция уходит, Америка и Азия сближаются

Правда ТВ

Учёные обнаружили гигантский разлом протяжённостью около 1500 километров, уходящий под землю от юго-восточной Турции до Ирана. Эта структура — остаток древней литосферной плиты, которая медленно, но неотвратимо меняет будущее региона. По словам специалистов, движение плит указывает на постепенное отделение Турции от Ближнего Востока.

Страна находится в зоне пересечения трёх крупных тектонических плит — Анатолийской, Арабской и Евразийской. Давление между ними делает Турцию одним из самых сейсмоопасных регионов планеты. Под действием этих сил Анатолийская плита сдвигается на запад со скоростью два-три сантиметра в год. Геологи отмечают: именно этот процесс в перспективе приведёт к тектоническим изменениям в восточном Средиземноморье.

Учёные предполагают, что через десятки миллионов лет Турция полностью оторвётся от Ближнего Востока и окажется по соседству с Ливией. Более того, ожидаются изменения и в Европе — континент может расколоться, а Западная Европа превратиться в остров. Некоторые прогнозы допускают даже столкновение Америки и Азии. Эти медленные процессы кажутся незаметными, но их последствия станут определяющими для будущего материков и жизни на Земле.

Новости Все >
