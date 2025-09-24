Ходи голой по квартире! Киркоров удивил Бузову неожиданным предложением – что ответила певица

0:58 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Филипп Киркоров и Ольга Бузова пообщались за кулисами перед совместным выступлением. Певец прокомментировал внешний вид артистки и высказался о их творческом тандеме.

Киркоров, увидев Бузову в сценическом наряде, отметил: "Здравствуй, дорогая, какая ты красивая!".

Во время беседы певец неожиданно процитировал строки из песни, предложив артистке "ходить голой по квартире". Бузова отреагировала на шутку инициативой о совместном музыкальном номере.

Позже Киркоров охарактеризовал их дуэт как значимое явление в шоу-бизнесе.

"Главная ведущая пара страны. Ведущая программ и реалити", — заявил артист.

Бузова поддержала эту мысль, отметив, что их "песенка ещё не спета".

Диалог состоялся в рабочей обстановке при подготовке к выступлению. Оба артиста были одеты в концертные костюмы.