Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Ходи голой по квартире! Киркоров удивил Бузову неожиданным предложением – что ответила певица

0:58
Правда ТВ

Филипп Киркоров и Ольга Бузова пообщались за кулисами перед совместным выступлением. Певец прокомментировал внешний вид артистки и высказался о их творческом тандеме.

Киркоров, увидев Бузову в сценическом наряде, отметил: "Здравствуй, дорогая, какая ты красивая!".

Во время беседы певец неожиданно процитировал строки из песни, предложив артистке "ходить голой по квартире". Бузова отреагировала на шутку инициативой о совместном музыкальном номере.

Позже Киркоров охарактеризовал их дуэт как значимое явление в шоу-бизнесе.

"Главная ведущая пара страны. Ведущая программ и реалити", — заявил артист.

Бузова поддержала эту мысль, отметив, что их "песенка ещё не спета".

Диалог состоялся в рабочей обстановке при подготовке к выступлению. Оба артиста были одеты в концертные костюмы.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.