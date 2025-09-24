Новый формат Урганта: как ведущий зарабатывает миллионы без вечернего шоу

1:08 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Телеведущий Иван Ургант, программа которого исчезла из эфира Первого канала, продолжает профессиональную деятельность в России.

Как пишет издание "Абзац", основным источником дохода артиста стало ведение частных мероприятий с гонораром около 65 тысяч евро (около 6,4 млн рублей).

Выступление длится несколько часов и состоит из блоков по 20 минут. Между ними предусмотрены перерывы для других артистов или банкетной части.

Источник в ивент-индустрии отмечает специфику программы: "Есть программа в тематике "Вечернего Урганта". Она требует подключения группы сценаристов, которые с ним работали в оригинальном проекте".

Требования ведущего остаются неизменными: трансфер, гримёрка с безалкогольными напитками и закусками.

Дополнительный доход Урганту приносят зарубежные гастроли. В ноябре запланирован тур по Европе с программой "Живой Ургант", что подтверждает активность артиста за пределами России.