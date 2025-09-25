Оксана Фандера после трёх лет в тени: как выглядит актриса, оставившая семью в России

Актриса Оксана Фандера появилась на международном театральном фестивале во Франции после длительного перерыва. Это одно из первых публичных мероприятий звезды с момента её отъезда из России в 2022 году.

Фандера проживает в Тбилиси, оставив в Москве мужа Филиппа Янковского и детей. Всё это время она вела закрытый образ жизни, практически не появляясь в медиапространстве.

Фотографии с фестиваля "Летят журавли" опубликовал в соцсетях художник Андрей Бартенев. На снимках актриса запечатлена в светлом платье и соломенной панаме.

"С Оксаной Фандера / первый день фестиваля…", — подписал кадры Бартенев.

Внешний вид Фандеры свидетельствует о её хорошем состоянии: она выглядит собранной и улыбается.

Публика позитивно восприняла появление актрисы. В комментариях поклонники отметили её гармоничный образ и выразили надежду на её возвращение к профессиональной деятельности.