Оксана Фандера после трёх лет в тени: как выглядит актриса, оставившая семью в России

Актриса Оксана Фандера появилась на международном театральном фестивале во Франции после длительного перерыва. Это одно из первых публичных мероприятий звезды с момента её отъезда из России в 2022 году.
Фандера проживает в Тбилиси, оставив в Москве мужа Филиппа Янковского и детей. Всё это время она вела закрытый образ жизни, практически не появляясь в медиапространстве.
Фотографии с фестиваля "Летят журавли" опубликовал в соцсетях художник Андрей Бартенев. На снимках актриса запечатлена в светлом платье и соломенной панаме.
"С Оксаной Фандера / первый день фестиваля…", — подписал кадры Бартенев.
Внешний вид Фандеры свидетельствует о её хорошем состоянии: она выглядит собранной и улыбается.
Публика позитивно восприняла появление актрисы. В комментариях поклонники отметили её гармоничный образ и выразили надежду на её возвращение к профессиональной деятельности.