Банки неожиданно смягчились: штрафы за просрочку начали прощать

Российские банки стали заметно мягче относиться к должникам. Согласно данным Объединенного кредитного бюро, в 2025 году резко выросла доля случаев, когда клиентам прощают штрафы за просрочку платежей. Если раньше показатель держался на уровне 0,01%, то теперь он достигает от 0,6 до 1,25%.

Кроме того, в 36% ситуаций банки не начисляют проценты на просроченные долги. Для сравнения: год назад таких случаев было лишь около 20%. Эксперты поясняют, что смягчение условий связано с попыткой кредитных организаций избежать массовых банкротств заемщиков и сохранить их платежеспособность.

Параллельно усилились проверки операций клиентов, что приводит к задержкам при закрытии счетов и возврате средств. Тем не менее ряд крупных банков продолжает искать способы привлечь новых вкладчиков — в сентябре они запустили акции с повышенными ставками по депозитам, несмотря на общее снижение доходности вкладов.