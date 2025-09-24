Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Банки неожиданно смягчились: штрафы за просрочку начали прощать

1:10
Правда ТВ

Российские банки стали заметно мягче относиться к должникам. Согласно данным Объединенного кредитного бюро, в 2025 году резко выросла доля случаев, когда клиентам прощают штрафы за просрочку платежей. Если раньше показатель держался на уровне 0,01%, то теперь он достигает от 0,6 до 1,25%.

Кроме того, в 36% ситуаций банки не начисляют проценты на просроченные долги. Для сравнения: год назад таких случаев было лишь около 20%. Эксперты поясняют, что смягчение условий связано с попыткой кредитных организаций избежать массовых банкротств заемщиков и сохранить их платежеспособность.

Параллельно усилились проверки операций клиентов, что приводит к задержкам при закрытии счетов и возврате средств. Тем не менее ряд крупных банков продолжает искать способы привлечь новых вкладчиков — в сентябре они запустили акции с повышенными ставками по депозитам, несмотря на общее снижение доходности вкладов.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.