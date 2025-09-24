Итальянский шенген с подвохом: россиянам закрыли путь сразу в 7 стран

Италия ввела новые ограничения для россиян, получающих шенгенские визы. Теперь в паспортах туристов появляются отметки, запрещающие въезд сразу в семь европейских стран: Чехию, Данию, Эстонию, Францию, Исландию, Латвию и Литву. По словам путешественников, запрет распространяется даже на транзит через эти государства.

Новые правила уже отражаются на практике. В аэропортах системы блокируют возможность вылета в страны из списка, а в поездах контролёры проверяют визы и предупреждают о риске недопуска. Туристы отмечают: контроль стал значительно строже, чем прежде.

При этом ограничения оказались не едиными для всех. В некоторых случаях запрет не касается, например, стран Балтии. Это вызывает путаницу и вопросы у россиян, планирующих поездки по Европе.