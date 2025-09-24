Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Трамп передал Украину в руки Европы: сигнал о конце американской игры

Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН заявил, что Европа и НАТО должны взять на себя инициативу по военной поддержке Киева. Британская пресса отметила: слова о возвращении Украине старых границ не означают новых обязательств со стороны Вашингтона, а лишь перекладывают ответственность на европейских союзников. Для Киева это может стать тревожным сигналом.

Эксперты подчеркивают, что Трамп демонстрирует усталость от украинского конфликта. Он все чаще дает понять, что урегулирование — слишком сложный процесс, и Вашингтон не намерен активнее вмешиваться. Американский лидер ограничивает свои обещания лишь продажей оружия партнерам, избегая разговоров о расширении помощи или давлении на Москву.

Зеленский ранее заявлял, что не согласен на территориальные уступки. Однако в августе признал: военным путем вернуть утраченные регионы невозможно. На фоне этих заявлений в Белом доме даже обсуждались карты Украины, где часть территории была обозначена под контролем России. Европейские СМИ отмечают: Трамп видит уступки Киева по Донбассу как быстрый путь к миру, но для украинского лидера такой сценарий остается неприемлемым.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
