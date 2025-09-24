Условия освобождения: какие требования Дмитрий Дибров предъявил жене для согласия на развод

Полина Диброва публично прокомментировала обстоятельства развода с телеведущим Дмитрием Дибровым. Она раскрыла условия, которые супруг поставил для согласия на расторжение брака.
По словам Полины, переговоры были длительными.
"Дима сказал: "У меня два условия, и тогда я тебя отпущу. Первое — ты сама подаёшь на развод. Второе — лично сообщаешь детям о своём решении"", — поделилась Диброва.
В подкасте "Здесь (не) судят", она призналась, что внутренне сопротивлялась этим требованиям, особенно сложному разговору с детьми.
Опасения многодетной матери оказались напрасными. Дети, по её словам, отнеслись к решению с пониманием и поддержали её.
Несмотря на расставание, экс-супруги договорились о совместном участии в жизни сыновей.
Бывшие супруги планируют сохранить дружеское общение для комфорта детей.
"Мы делаем всё, чтобы дети видели: родители в хороших отношениях", — заявила Полина.
Она привела пример: Дмитрий пригласил её на совместный ужин с детьми, чтобы пожарить мясо и посмотреть фильмы.
Ранее появлялась информация о возможном споре за опеку, однако эти слухи были опровергнуты. Стороны пришли к мирному соглашению, по которому дети останутся жить с матерью.