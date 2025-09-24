Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Условия освобождения: какие требования Дмитрий Дибров предъявил жене для согласия на развод

Полина Диброва публично прокомментировала обстоятельства развода с телеведущим Дмитрием Дибровым. Она раскрыла условия, которые супруг поставил для согласия на расторжение брака.

По словам Полины, переговоры были длительными.

"Дима сказал: "У меня два условия, и тогда я тебя отпущу. Первое — ты сама подаёшь на развод. Второе — лично сообщаешь детям о своём решении"", — поделилась Диброва.

В подкасте "Здесь (не) судят", она призналась, что внутренне сопротивлялась этим требованиям, особенно сложному разговору с детьми.

Опасения многодетной матери оказались напрасными. Дети, по её словам, отнеслись к решению с пониманием и поддержали её.

Несмотря на расставание, экс-супруги договорились о совместном участии в жизни сыновей.

Бывшие супруги планируют сохранить дружеское общение для комфорта детей.

"Мы делаем всё, чтобы дети видели: родители в хороших отношениях", — заявила Полина.

Она привела пример: Дмитрий пригласил её на совместный ужин с детьми, чтобы пожарить мясо и посмотреть фильмы.

Ранее появлялась информация о возможном споре за опеку, однако эти слухи были опровергнуты. Стороны пришли к мирному соглашению, по которому дети останутся жить с матерью. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
