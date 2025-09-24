Загитова решила петь: Губерниев поделился советом насчёт будущей карьеры

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление фигуристки Алины Загитовой о работе над собственной песней.

Телеведущий рекомендовал олимпийской чемпионке подойти к новой карьере с максимальной серьезностью.

Губерниев отметил, что Загитова трезво оценивает свои силы, не торопясь с релизом. По его мнению, для достижения успеха в музыке требуется такая же дисциплина, как и в спорте.

"Если Загитова хочет стать царицей пения, ей надо ходить на вокал, усердно заниматься", — заявил комментатор в интервью порталу "ВсёПроСпорт".

