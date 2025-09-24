Похоронивший жену Пётр Чернышёв провёл мастер-класс: поклонники отмечают изменения во внешности

Фигурист Пётр Чернышёв провёл обучающее занятие для молодых спортсменов вместе с коллегами.

Мастер-класс с участием Аделины Сотниковой и Максима Ковтуна организовала олимпийская чемпионка Татьяна Навка, опубликовавшая фото в своем блоге.

Поклонники впервые за долгое время увидели Чернышёва за профессиональной деятельностью. Многие отметили, что работа становится для него опорой после тяжёлой утраты. При этом внешние изменения фигуриста не остались незамеченными.

После болезни и смерти жены Анастасии Заворотнюк Чернышёв вёл крайне закрытый образ жизни. Он полностью отказался от публичных мероприятий, посвятив себя семье. Потеря до сих пор тяжело даётся спортсмену.

Как сообщают близкие, фигуст сохраняет память о Заворотнюк. Он регулярно посещает её могилу и не вносит изменений в их общий дом. По словам светской дивы Алёны Кравец, жильё стало своего рода музеем памяти актрисы.