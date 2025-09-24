Небывалый запрос от Снуп Догга: что нужно рэперу для выступления в России

Знаменитый американский рэпер Снуп Догг (Snoop Dogg) допустил возможность выступления в России.

Как сообщает Telegram-канал Baza, артист готов провести закрытый концерт при соблюдении ряда условий.

Минимальный гонорар за шоу составляет два миллиона долларов. Мероприятие должно быть строго конфиденциальным, с полным запретом на фото- и видеосъёмку. Все присутствующие обязаны подписать соглашение о неразглашении.

Кроме гонорара, заказчик берёт на себя затраты на перелёт артиста на частном самолёте и размещение в отеле категории "пять звёзд". В списке пожеланий к питанию значатся жареная курица, стейки и блюда итальянской кухни.

Особые требования выдвигаются к организации гримёрки. Артист запросил игровую приставку PlayStation 1 с коллекцией спортивных игр и четыре джойстика. Помещение должно освещаться только лампами накаливания.

"У группы поддержки должна быть своя отдельная запираемая гримерка с душем и туалетом, рассчитанная минимум на 12 человек", — указано в сообщении.

Безопасность обеспечит личная охрана из одиннадцати человек, владеющих английским языком. Артист оставляет за собой право отменить выступление в любой момент.