Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Небывалый запрос от Снуп Догга: что нужно рэперу для выступления в России

1:23
Правда ТВ

Знаменитый американский рэпер Снуп Догг (Snoop Dogg) допустил возможность выступления в России.

Как сообщает Telegram-канал Baza, артист готов провести закрытый концерт при соблюдении ряда условий.

Минимальный гонорар за шоу составляет два миллиона долларов. Мероприятие должно быть строго конфиденциальным, с полным запретом на фото- и видеосъёмку. Все присутствующие обязаны подписать соглашение о неразглашении.

Кроме гонорара, заказчик берёт на себя затраты на перелёт артиста на частном самолёте и размещение в отеле категории "пять звёзд". В списке пожеланий к питанию значатся жареная курица, стейки и блюда итальянской кухни.

Особые требования выдвигаются к организации гримёрки. Артист запросил игровую приставку PlayStation 1 с коллекцией спортивных игр и четыре джойстика. Помещение должно освещаться только лампами накаливания.

"У группы поддержки должна быть своя отдельная запираемая гримерка с душем и туалетом, рассчитанная минимум на 12 человек", — указано в сообщении.

Безопасность обеспечит личная охрана из одиннадцати человек, владеющих английским языком. Артист оставляет за собой право отменить выступление в любой момент.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.