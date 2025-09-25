Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Один хруст — и ремонт на сотни тысяч: звуки, которые нельзя игнорировать

1:16
Правда ТВ

Необычные звуки в автомобиле — тревожный сигнал, который нельзя игнорировать. Автоэксперт и журналист Егор Васильев в беседе с Pravda. Ru пояснил: стуки на мелких неровностях могут указывать на износ амортизаторов, сайлент-блоков или шаровых опор. Гул, зависящий от скорости, свидетельствует о проблемах со ступичными подшипниками, а характерное цоканье двигателя часто связано с неисправностью гидрокомпенсаторов.

Если при повороте колес появляется хруст, это говорит об износе ШРУСов, а свист или скрежет при торможении — о том, что тормозные колодки требуют замены. Даже коробка передач предупреждает о поломках: неисправные синхронизаторы дают характерный хруст.

Повышенный шум выхлопной системы или запах газов в салоне может означать потерю герметичности, что опасно и для машины, и для водителя. Глухие стуки в холодном двигателе указывают на износ шатунно-поршневой группы и требуют срочной диагностики. Эксперт напоминает: любые странные шумы — это повод немедленно обратиться к специалистам, ведь ранняя диагностика помогает избежать серьёзных поломок и дорогого ремонта.

 

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
