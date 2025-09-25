Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Одинокая квартира превращается в кошмар: как собаки сходят с ума без хозяина

1:02
Правда ТВ

Когда собака остаётся одна в пустой квартире, она может испытывать сильный стресс: лаять, скулить или портить вещи. Как пояснила ветеринар сети клиник "Василёк" Татьяна Гольнева, главное — сформировать у питомца уверенность, что хозяин всегда возвращается.

Лучше всего начинать с маленьких шагов. Сначала оставлять собаку ненадолго, уходя всего в другую комнату. Постепенно интервалы можно увеличивать. Так животное понимает: даже если хозяина нет рядом, это не опасно. Такой способ помогает мягко приучить питомца к одиночеству и сохранить его психику.

Важны и безопасные развлечения. Эксперт советует использовать специальные игрушки, которые можно наполнить кормом. Пока собака увлечена "добычей" лакомства, она меньше тревожится и учится самостоятельности. Подобные простые приёмы помогают животному спокойно дождаться хозяина и сделать время разлуки менее болезненным.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
Один хруст — и ремонт на сотни тысяч: звуки, которые нельзя игнорировать
Один хруст — и ремонт на сотни тысяч: звуки, которые нельзя игнорировать
Оксана Фандера после трёх лет в тени: как выглядит актриса, оставившая семью в России
Оксана Фандера после трёх лет в тени: как выглядит актриса, оставившая семью в России
Новый формат Урганта: как ведущий зарабатывает миллионы без вечернего шоу
Новый формат Урганта: как ведущий зарабатывает миллионы без вечернего шоу
Ходи голой по квартире! Киркоров удивил Бузову неожиданным предложением – что ответила певица
Ходи голой по квартире! Киркоров удивил Бузову неожиданным предложением – что ответила певица
Похоронивший жену Пётр Чернышёв провёл мастер-класс: поклонники отмечают изменения во внешности
Похоронивший жену Пётр Чернышёв провёл мастер-класс: поклонники отмечают изменения во внешности
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.