Одинокая квартира превращается в кошмар: как собаки сходят с ума без хозяина

Когда собака остаётся одна в пустой квартире, она может испытывать сильный стресс: лаять, скулить или портить вещи. Как пояснила ветеринар сети клиник "Василёк" Татьяна Гольнева, главное — сформировать у питомца уверенность, что хозяин всегда возвращается.

Лучше всего начинать с маленьких шагов. Сначала оставлять собаку ненадолго, уходя всего в другую комнату. Постепенно интервалы можно увеличивать. Так животное понимает: даже если хозяина нет рядом, это не опасно. Такой способ помогает мягко приучить питомца к одиночеству и сохранить его психику.

Важны и безопасные развлечения. Эксперт советует использовать специальные игрушки, которые можно наполнить кормом. Пока собака увлечена "добычей" лакомства, она меньше тревожится и учится самостоятельности. Подобные простые приёмы помогают животному спокойно дождаться хозяина и сделать время разлуки менее болезненным.