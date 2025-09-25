Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Один лишний ноль — и платёжка пуста: как ошибки обнуляют кошелёк

Правда ТВ

Если в квитанции за коммунальные услуги сумма внезапно выросла в разы, паниковать и платить сразу не стоит. Как пояснила сопредседатель партнёрства "Управдом", эксперт по ЖКХ Евгения Юнисова, чаще всего ошибки связаны с человеческим фактором. Неверно введённые показания счётчиков или просроченные льготы могут увеличить платёж в несколько раз.

Чтобы разобраться, нужно обратиться в расчётный центр. Туда следует принести спорную квитанцию и квитанции за предыдущие месяцы, подтверждающие оплату. По словам специалиста, проверка должна быть проведена в присутствии заявителя не позднее трёх рабочих дней.

Эксперт также предупреждает: не исключён и мошеннический вариант, когда жильцам приходит двойная квитанция. Поэтому все спорные ситуации стоит решать только через расчётный центр или управляющую компанию. А главное правило — не торопиться с оплатой сомнительных счетов, пока ошибка не будет устранена.

Автор Марк Ульянов
