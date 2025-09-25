Купил — и потерял: как вторичка втягивает в суды и скандалы

1:18 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Покупка квартиры на вторичном рынке может обернуться не только радостью, но и судебными тяжбами. Заслуженный адвокат России, профессор Людмила Айвар в беседе с Pravda. Ru отметила: главные риски связаны с наследственными спорами. Часто жильё оформляет один из наследников, а другие, не заявившие права вовремя, спустя годы пытаются оспорить сделку.

Не менее важно учитывать семейные обстоятельства. Если квартира приобретена в браке, продавец обязан предоставить нотариальное согласие супруга. А при наличии несовершеннолетних собственников потребуется разрешение органов опеки. Отсутствие этих документов делает сделку уязвимой.

Эксперт советует тщательно проверять историю квартиры. Возможны поддельные доверенности, поэтому стоит заказать выписку о переходе прав, изучить судебные дела, проверить продавца на предмет банкротств и запросить сведения о зарегистрированных жильцах. Оплачивать сделку безопаснее через аккредитив или банковскую ячейку, а расписку писать от руки. Полной гарантии не даст даже титульное страхование, поэтому юрист рекомендует всегда подключать специалистов для проверки документов.